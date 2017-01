NOTICIAS PRINCIPALES

19/12/2016 - Mountain Bike Tucumán Club - XCO

Tucumán no me deja de sorprender.

Ayer partí muy temprano a Concepción, era la última del año, fuera del calendario de la temporada así que era una muy buena ocasión para disfrutar de la reunión del MTB en Tucumán, las carreras y sus típicos asados familiares entre amigos.

Después de un par de KM por la 38 nueva, llegué a concepción, di una vuelta por la nueva traza que la cruza ex 38, llamada de por medio al monardo terminé desayunando en una YPF esperando al anfitrión del evento.

Recorrí y todavía recorro gran parte de las montañas en Tucumán, a veces por deporte, a veces por trabajo; tiendo a perder la capacidad de sorpresa con la belleza natural de esta provincia, la naturaleza se vuelve común cuando uno la disfruta durante tantos años, como casi todas las cosas y como nos gusta decir, estamos tan acostumbrados a tener la oficina en la montaña que el trabajo o el deporte se vuelve rutina, pero NO.

Comentario aparte, durante muchos años escuche renegar a un muy buen amigo sobre la situación del interior de la provincia, él, oriundo de Bella Vista, renegaba mucho de lo poco que se hacía en el interior de la provincia y de la devastación que había sufrido el interior fruto de los malos gobiernos, yo sumaba las críticas a la Capital que tienen los pretextos de siempre, ningún gobierno, provincial o de localidad se ponía a trabajar con la bandera de no tenemos plata o no nos alcanza. Almorzando hace un par de semanas atrás con él me contaba con gran alegría de lo mucho que había logrado la nueva intendencia (no es una concepción política) en tan poco tiempo, trabajaron en limpiar Bella Vista, iluminarla, recuperar las plazas para los chicos y la familia, pavimentar algunas calles, etc. Me dijo, está transformada, siempre los dos coincidimos en que si se pueden hacer cosas, que con un poco de plata y ganas se pueden hacer grandes cosas, y Bella Vista sería hoy un claro ejemplo.

Esto viene aparejado al trabajo en Concepción, la Secretaría de Deportes de Concepción, de la mano de su actual intendente y deportes recuperaron un camping, un lugar paradisíaco aquí, muy cerca de San Miguel de Tucumán y más aún de Concepción, el Samay Cochuna a 45 minutos en auto de la Capital.

El Samay Cochuna queda a unos 15 km de concepción, es de muy fácil acceso desde San Miguel, tomas la 38 nueva, bajas en la entrada a Concepción, giras la rotonda y seguís dirección oeste, o sea, mirando la montaña, por la ruta 365 camino a la banderita, cuando se termina el asfalto que está en excelentes condiciones 8 Km más allá por un camino de ripio muy bien mantenido llegas al camping. Inicialmente parece más lejos, pero son 8 km justos. Ya desde que enfrentas esas grandes montañas comenzas a disfrutar del lugar.

El Camping te recibe muy bien, cartelería indicatoria muy bien diseña, un caminito enripiadito marcado con piedras pintadas de blanco te dan una idea del acceso. Para mantenimiento del lugar te cobran una entrada mínima, que inicialmente como buen tucumano te molesta pagar, y cuando disfrutas del lugar te parece tan barato que te dan ganas de volver a entrar para pagar de nuevo.

Haces un par de metros, la infaltable cancha de futbol a tu izquierda, las instalaciones sanitarias con baños la derecha, también el infaltable horno de barro para las empanadas y una construcción como club social con un gran salón para recibir amigos, con cocinas y grandes tablones de madera al servicio de quienes los visitan.

Hasta ahí, a pesar de ser Tucumán donde los campings no abundan, parece todo normal, pero haciendo un par de metros más, pasando la construcción, te recibe un bosque de árboles enormes, enormes unos más que otros con asadores entre medio de ellos, sombra por donde busques, tachos para la basura, y el pasto que parece que van a salir a jugar el Barcelona contra el Real Madrid en el Camp Nou, donde se vuelve a refrescar la idea, que con ganas y un poco de plata se recuperan lugares increíbles en esta provincia, que muchas veces por estar en la ciudad no conocemos pero que este gran deporte te brinda esa oportunidad.

Cuantas veces habremos comentado sobre la falta de infraestructura de la provincia para disfrutar la montaña y el aire libre, pero aquí, en Concepción es posible.

El lugar es increíble, el espacio, los árboles, el verde, el río a escasos 100 mts, sentir como el agua juega con las piedras mientras comes asado es una sensación renovadora, no hace falta llevar carpa porque el bosque es una gran sombra fresca, donde la temperatura baja a unos 24 o 26 grados cuando en la ciudad no baja de 40. Un microclima increíble con briza fresca para descansar, disfrutar y repensar la vida.

Pues ahí, en ese camping recuperado por la Secretaría de Deportes mayormente utilizado para hacer camping con las escuelas y el desarrollo del deporte al aire libre se encontraba el circuito que el mono Gasco pensó y soñó para el Short Track Samay Cochuna.

Como no podía ser de otra manera, y con la gran experiencia deportiva de un atleta que conoce gran parte del mundo, mundo mundo, del Mountain Bike, el monardo junto a sus amigos de concepción diseñaron un circuito increíble.

Inteligente, diseñado y pensado hasta el último detalle, utilizaron la gran arboleda para adentrarse y que el trazado tenga casi un 80% de sombra para correr en pleno verano tucumano a 24 o 26 grados de temperatura ambiente, aprovecharon cada rincón y espacio como así también sus accidentes naturales, sin dañarlos, sin abusar de él o invadirlo, cada árbol caído de unos 2 metros de diámetro fue o un gran salto o un peralte, graficaron el espacio del circuito de tal forma de no entorpecer el espacio social para estacionamiento (también con sombra) y los asadores de forma tal que podías ver gran parte del recorrido mientras preparabas el fuego. No era necesario ni darte vuelta, te pasaban por todos lados 1 o 2 veces aprovechando las arboledas laterales y el bosque interior encintado al 100% cada cm.

No se podía esperar menos de un diseño de circuito por alguien que conoce tanto de circuitos, tomó su experiencia, la bajó a tierra, lo soñó, buscó el apoyo de la Secretaría de Deportes y lo diseñó de manera que todos lo podamos disfrutar, realmente hizo magia en un pequeño espacio para regalarnos casi 5 minutos de carrera en el paraíso del Short Track.

El asado y la reunión familiar no podían faltar, perrasco se despachó con un gran asado, la plus one del mono le aplicó unas ensaladas, los panes cachos de panadería con hornos de barro iban de una punta de la mesa a la otra, y como siempre lo más importante, disfrutar de un par de cervecitas con los amigos hace inflar el pecho para decir “La Puta, que bueno es estar vivo”.

Concepción cuenta con una gran historia deportiva, en casi todos los deportes, atletas por todos lados, tener un espacio o un circuito de ese nivel en el fondo de tu casa como lo tienen ellos hace soñar con el primer Bike Park de la provincia, ahí, en la tierra del monardo, Pelegrina, Chimpa y tantos otros chicos más que giran por el mundo en MTB. Un Bike Park que por su belleza natural te podría hacer olvidar la provincia o país en el cuál estás rodando, te olvidas de la rutina la sonrisa se te vuelve a dibujar.

Y como dice mi amigo Felipe “no se que tendrá el agua en Concepción que crecen grandes bikers”, pero me parece que no es el agua, para mí es la montaña.

En Concepción, de la mano de nuestro abanderado tucumano por el mundo, pensaron una carrera de Short Track, para fin de año, para la última reunión de la familia biker y de amigos. Nos abrieron sus puertas, nos recibieron muy bien y comenzaron a soñar con utilizar gran parte de las casi 25 hectáreas que forman parte del bosque municipal para llevar adelante un XCO de unos 12 a 15 minutos y de un Rally con una vuelta larga de cerca de 2 horas al total del bosque, la selva, la tierra tucumana. Tienen el apoyo de alguien muy asociado al deporte y que tiene claro la importancia del mismo, así que como decimos siempre, con conocimiento, ganas y un poco de placa se pueden lograr grandes cosas, solo tenes que decir que si para cambiar el mundo.

Sendas para abrir, sí, tenemos para hacer dulce, limpiamos un par de subidas y tenemos el XCO, espero que se pueda hacer, porque ir y seguir disfrutando de Tucumán, nunca me va a dejar de sorprender.